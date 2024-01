Piani comunali di Protezione Civile. Riunione in Prefettura per i comuni di Quarto, Melito, Qualiano, Pozzuoli e Giugliano

108 Visite

Nella mattinata odierna, si è svolta, presso il Palazzo di Governo, una riunione convocata dal Prefetto di Napoli, finalizzata ad una ricognizione sullo stato di attuazione delle pianificazioni comunali di protezione civile, con riguardo alle specifiche tipologie di rischio che si registrano sul territorio ed in particolare quelle relative alle industrie a rischio di incidente rilevante.

All’incontro hanno preso parte i Sindaci e i rappresentanti dei Comuni di Bacoli, Giugliano in

Campania, Melito, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Qualiano e Quarto, del Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile

della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli.

E’ stato concordato sull’importanza che riveste la specifica attività delle amministrazioni

comunali che, sulla scorta della consolidata conoscenza del proprio territorio, possono

individuare le criticità esistenti, le possibili zone a rischio e procedere ad aggiornare i propri

piani di emergenza, prevedendo mirate azioni per fronteggiare efficacemente sia gli eventi

previsti che quelli non prevedibili.

Tutti i Comuni intervenuti si sono impegnati ad aggiornare i Piani di protezione civile in

tempi rapidi, con il coordinamento della Regione Campania, il cui rappresentante ha

ringraziato il Prefetto di Napoli per l’importante opera di sensibilizzazione svolta nei

confronti degli amministratori locali, primi presidi di protezione civile sul territorio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews