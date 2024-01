Marano, anche via Casa Criscio off limits. Izzo: “Centro storico ormai paralizzato, sindaco fai qualcosa”

202 Visite

Con la chiusura di via Casa Criscio ormai il centro storico é paralizzato in sé stesso, l’ unica via di fuga rimane il corso Umberto e Via Merolla, siamo giunti al punto di non ritorno bisogna dare subito risposte urgenti prima che il centro storico languisca nel coma profondo in cui si trova e le piccole attività commerciali sarebbero destinate a morte certa. Non basta dire siamo in default e mancano risorse chi è stato chiamato a governare la città sapeva benissimo della situazione economica – finanziaria dell’ ente comunale. Quindi, nel candidarsi alla guida di un ente così in precaria condizione economica e volendo la vittoria a tutti i costi, con accordi i più disparati doveva da subìto avere serie risoluzioni ai tanti atavici problemi della città, in primis la situazione viaria con strade ridotte a gruviere e arterie chiuse per un centro storico ridotto in macerie da anni di sciatteria politica programmatica. Al cittadino comune che paga regolarmente le tasse e i vari balzelli non interessa la risposta: “che il comune si trova in difficoltà economiche”. Difficoltà economiche che potrebbero essere in parte sanate da una serie di interventi sul recupero del dovuto mai quantizzato a partire dai canonici idrici, alla tari, all’ IMU e per finire ai canoni per la pubblicità. Per non parlare del condono edilizio che giace dal 1987 , pratiche mai evase che potrebbero portare un tesoretto alle casse comunali. Il lavoro da svolgere da parte degli uffici comunali è enorme c’ è ne rendiamo conto ma va fatto per il bene collettivo, l’ importante è che negli atti degli uffici non mettano mano persone che non hanno nessun titolo a farlo, altrimenti si andrebbe in contro a una tragicommedia che porterebbe l’ ente a un prolungamento del dissesto finanziario e alla poca credibilità dell’ amministrazione. Sindaco batti un colpo.

Michele Izzo Consigliere Comunale di minoranza.













