Cina e Russia, le minacce di fine anno

«Grazie ad anni di impegno, lo sviluppo cinese guidato dall’innovazione è pieno di energia», ha affermato il presidente cinese. «Ovunque in Cina, nuove vette vengono scalate con tenace determinazione e nuove creazioni e innovazioni stanno emergendo ogni giorno», ha osservato Xi, citando come esempi il grande aereo di linea passeggeri C919, la grande nave da crociera costruita in Cina, le astronavi Shenzhou e il sommergibile Fendouzhe per acque profonde.