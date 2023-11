Quarto, Microchip day: bilancio positivo per l’iniziativa

Grande successo e, soprattutto, bilancio positivo per l’iniziativa “Microchip Day” con la quale il Comune di Quarto ha realizzato un’importante opera di sensibilizzazione a favore degli amici a quattro zampe. Quattro le adozioni, e oltre quarantatré i microchip applicati ad altrettanti cani, come recita la legge. L’iniziativa, del tutto gratuita per i possessori di cani, si è svolta in collaborazione con le associazioni Oasi felina di Quarto, O.I.P.A e ai tanti volontari intervenuti con la loro concreta collaborazione, e soprattutto grazie all’Asl Na2, impegnatissima, sul territorio, ha ottenuto grande riscontro. I cuccioli hanno trovato nuove cure e nuova famiglia e la loro casa adesso non sarà più il canile e i cani che hanno ricevuto il microchip adesso sono registrati all’anagrafe canina con tutti i suoi dati di riconoscimento. Inoltre, se il cane dovesse perdersi, il dispositivo può aiutare a ritrovare il proprietario. Il microchip, inoltre, aiuta a contrastare la triste piaga dell’abbandono. “È stata una bella mattinata – ha commentato il sindaco Antonio Sabino – bella mattinata insieme all’assessore Ottaviano in piazzale Europa tutta dedicata al benessere degli animali. Grazie all’unità mobile veterinaria dell’Asl Napoli 2 Nord e alla collaborazione con le associazioni Oipa, Oasi Felina, Ange è stato possibile applicare microchip gratuiti e iscrivere all’anagrafe i nostri amici cani. Inoltre nel canile convenzionato, sarà allestito uno spazio apposito per l’adozione dei cani lì custoditi con tutte le informazioni necessarie”. “Tanti – ha detto l’Assessore Annarita Ottaviano con delega al randagismo – gli animali microchippati e quelli adottati grazie al gran cuore dei cittadini di Quarto. Hanno dato il loro supporto alla iniziativa per la buona riuscita anche i consiglieri Crescenzo Carputo e Enzo Nunziale e Vincenzo Biondi”.