GRAGNANO. IL BOTTICELLI RITROVATO. IL SINDACO NELLO D’AURIA: RESTITUIAMO AL MONDO UN’OPERA DAL VALORE INESTIMABILE

“Recuperiamo a Gragnano un pezzo di storia, una gemma preziosa del patrimonio artistico italiano. Posso annunciare con grande emozione che la Madonna con Bambino di Sandro Botticelli è stata finalmente recuperata”. Così il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, a seguito del recupero del dipinto di Botticelli.

L’opera vincolata con decreto risalente al 1931, vincolo confermato nel 1941 e poi nel 1968, era in origine collocata nella cappella di S. Maria delle Grazie e successivamente spostata ed affidata alla famiglia Somma. Grazie alla delicata opera di mediazione condotta dal sindaco Nello D’Auria insieme a Michele Somma, che deteneva l’opera, dopo più di cinquant’anni sarà possibile innanzitutto procedere ad una prima valutazione sullo stato conservativo del quadro e successivamente restituirlo al pubblico. Il dipinto è stato preso in consegna dalla Soprintendenza per poi essere affidata alle cure di un Istituto del Ministero della Cultura specializzato nel settore del restauro delle opere d’arte al fine di avviare un percorso di studio e valorizzazione del dipinto.

“Sono stati mesi nei quali ho ritenuto necessario coinvolgere nelle interlocuzioni con la famiglia Somma la Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Napoli e i Carabinieri del TPC di Napoli”, spiega ancora il sindaco Nello D’Auria. “Si tratta di un’opera dall’inestimabile valore ed era indispensabile garantirne sicurezza e conservazione. Sarò felice in futuro di poter raccontare di essere stato, seppur in parte, protagonista della restituzione di questo capolavoro alla collettività. – conclude il sindaco D’Auria – Seguirò passo dopo passo le operazioni di restauro e la futura collocazione in un museo. Ci tengo a ringraziare per il prezioso supporto il Soprintendente Mariano Nuzzo, il Cap. Massimiliano Croce e la dott.ssa Marianna Merolle. Un particolare grazie va, infine, alla famiglia Somma”.













