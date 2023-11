MARANO, RUBA IL PORTAFOGLI DI UNA DONNA AL BAR. LA VITTIMA E LE AMICHE FERMANO IL PRESUNTO COMPLICE, INDAGANO I CARABINIERI

549 Visite

Sei donne al bar, sedute a un tavolo di un noto locale di via Lazio. Ordinano e, mentre lo fanno, si accorgono che qualcuno ha toccato una borsetta. La proprietaria della borsa si volta e capisce che le hanno appena rubato il portafogli. Non si danno per vinte, si alzano e bloccano uno dei due presunti ladri; l’altro invece scappa. Le tre donne chiamano i carabinieri, che arrivano dopo pochi secondi. L’uomo viene portato in caserma, è un nordafricano residente in zona, e viene denunciato a piede libero. La donna vittima del furto sporge regolare denuncia: nel portafoglio c’erano carte di credito e poche decine di euro. I militari di Marano sono sulle tracce dell’altra persona, anch’egli extracomunitario. Le immagini registrate dalle telecamere del locale confermerebbero che l’autore del furto è l’uomo che si è dato alla fuga.













