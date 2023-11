MUGNANO, CHIUSO LO STADIO COMUNALE: REVOCATA TEMPORANEAMENTE AGIBILITA’ DOPO CONTROLLI

90 Visite

Chiuso temporaneamente lo stadio comunale di Mugnano. La struttura, di proprietà comunale ma gestita da diversi anni da un privato, sarebbe stata dichiarata inagibile a seguito di un controllo dei carabinieri e dell’ufficio tecnico comunale. L’impianto sportivo ospita numerose compagini calcistiche della provincia di Napoli. Per ottenere nuovamente il certificato di agibilità, occorrerà procedere con alcuni lavori (non di particolare entità, a carico del gestore) per la messa in sicurezza.













