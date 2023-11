Napoli, il Questore Agricola consegna 39 fasce tricolori ai neo commissari di Polizia

111 Visite

Nella mattinata odierna, presso la sala “Vincenzo Parisi” della Scuola Superiore di Polizia di Roma, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, è stata consegnata la sciarpa tricolore ai funzionari del ruolo direttivo della Polizia di Stato. L’evento è stato seguito in video conferenza dalle Questure delle rispettive giurisdizioni di appartenenza, nel corso del quale ogni Questore ha provveduto a consegnare la Sciarpa ai neo Commissari, simbolo dell’Autorità di Pubblica Sicurezza attribuita ai Funzionari della Polizia di Stato. A Napoli, la cerimonia è stata seguita presso l’aula “Vadalà” del IV° Reparto Mobile di via Egiziaca a Pizzofalcone, dove il Questore Maurizio Agricola, ha consegnato la suddetta sciarpa ai 39 neo funzionari della Polizia di Stato in servizio nella Provincia di Napoli, ribadendone la sua importanza simbolica. Dalla stessa, infatti, discendono potestà e responsabilità essendo il funzionario destinatario di prerogative che l’ordinamento gli riconosce in tema di ordine pubblico e sicurezza. Nel corso dell’incontro ufficiale, il Questore della Provincia di Napoli ha formulato le più vive congratulazioni, ai neo commissari. Ricordiamo che questi neo funzionari posseggono una eccellente professionalità maturata nella loro lunga carriera ultra trentennale sempre al servizio dei cittadini e delle istituzioni democratiche, e oggi più che mai chiamati a porsi quale esempio e punto di riferimento per l’Amministrazione di appartenenza e per le giovani generazioni.

Angelo Covino













