Napoli, operazione alto impatto in due quartieri

Proseguono i servizi ad “alto impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza; le aree interessate oggi sono quelle dei quartieri “Vasto- Arenaccia”, “Vicaria- Mercato” e “Poggioreale” dove circa 300 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno effettuato decine di perquisizioni.

L’attività ha consentito di identificare 100 persone, alcune delle quali denunciate. Nel corso del servizio sono state sequestrate: tre pistole, di cui una mod. taurus con matricola abrasa e due pistole repliche prive di tappo rosso; 10 cartucce, di vario calibro; diverse quantità di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, cocaina, hashish e materiale per il confezionamento; ingenti quantità di merce contraffatta. Sono state altresì sanzionate amministrativamente alcune persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale ed altre per violazione delle norme del Codice della Strada. Sono stati controllati diversi esercizi commerciali della zona.

L’attività congiunta ha visto la partecipazione del personale della Squadra Mobile di Napoli, dei Commissariati Vicaria- Mercato, Vasto- Arenaccia, Poggioreale, Secondigliano ed Afragola, del Reparto Mobile, delle Unità Cinofile, della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine Campania della Polizia di Stato, Carabinieri delle Compagnie Stella, Poggioreale, Bagnoli, Vomero, Nucleo Radiomobile di Napoli, del Nucleo Investigativo Napoli, Cinofili e Reggimento Campania; e inoltre la Guardia di Finanza con la componente ATPI del Gruppo Pronto Impiego Napoli e le unità cinofile, il Gruppo di Torre Annunziata, il Gruppo di Giugliano in Campania, il Nucleo Pef di Napoli, il 1 e 2 Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli nonché la Compagnia di Capodichino.

L’attività in questione ha visto la partecipazione di personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale di Napoli.

Le operazioni sono state seguite dagli elicotteri del Reparto Volo della Polizia di Stato.













