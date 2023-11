Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, Franco Porzio: “Grande opportunità da non sprecare”.

40 Visite

“Napoli Capitale europea Sport 2026 ci riempie di gioia ed orgoglio. Ma sappiamo che è anche una grande responsabilità”. Franco Porzio esulta per la vittoria di Napoli ma guarda già al futuro. “È una grande occasione che non possiamo sprecare”, afferma il Presidente dell’Aktis Acquachiara, “per ammodernare gli impianti sportivi, ottimizzarne la gestione, aumentare le possibilità in ogni quartiere di praticare sport per tutti”. Secondo il campione olimpico di pallanuoto a Barcellona “lo sport è il più grande strumento per prevenire disagio, emarginazione, violenza. Le palestre, le piscine, i campi da gioco, piste e pedane d’atleta aiutano a crescere e vivere sani nel corpo, nella mente e nelle relazioni sociali”. Franco Porzio, da decenni impegnato nella gestione di grandi impianti sportivi a Napoli ed in Campania, ricorda le difficoltà del settore che il Covid, la burocrazia e l’aumento dei costi energetici hanno acuito lasciando tante società sportive con l’acqua alla gola.

“Siamo pronti fin da oggi a fare la nostra parte – conclude Franco Porzio – da sportivi e dirigenti per strutturare e realizzare un ampio programma d’iniziative che mettano lo sport di tutti e per tutti al centro dell’attenzione. Napoli vincerà la sfida con il contributo delle energie migliori”













