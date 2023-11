Marano, Morra nomina Carandente in giunta. Izzo: “Cambia tutto per non cambiare nulla”

25 Visite

Con la nomina del dottor Luigi Carandente, figlio del Dottor Michele veterano della politica maranese si ha la consapevolezza che ha Marano “si cambi tutto per non cambiare nulla” regola ferrea in politica degli esponenti del PD. Luigi Carandente finito nel decreto di scioglimento della giunta Visconti, nella quale compagine era assessore la moglie é uomo fidatissimo dell’ on. regionale Porcelli, come d’altronde tutta la famiglia Carandente con la lista Agorà che sosteneva l’amministrazione Visconti e la lista: Demos ” che sostiene l’amministrazione Morra. Già questo dice tanto sul fatto che l’attuale amministrazione Morra per alcuni versi é il prolungamento dell’era Visconti e che il PD da molti anni é il soggetto egemone nelle scelte politiche della città di Marano. Questa nomina mette in evidenza chiaramente la diversità di approcciarsi politicamente ai tanti problemi che investono la nostra città dalle due coalizioni che si sono fronteggiate al ballottaggio alle ultime elezioni amministrative. I problemi del territorio maranese sono gravosi e la loro soluzione passa attraverso un nuovo approccio ad essi, fuori da schemi politici obsoleti sperimentati e che non hanno prodotto nulla negli anni. La certezza è che la filiera istituzionale tanto decantata in campagna elettorale da Morra e i suoi, quale panacea alla soluzione dei tanti problemi si è palesata riscuotendo il dovuto per l’appoggio dato alla mega -coalizione per la vittoria ad ogni costo. Adesso rimane ultima casella per completare la giunta, chi busserà all’incasso? La risposta é di facile intuizione, e la politica elettorale del dare e avere sarà compiuta.

Michele Izzo Consigliere Comunale.













