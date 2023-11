Marano, chiusura isola ecologica. Fanelli: “Si faccia presto”

135 Visite

CHIUSURA ISOLA ECOLOGIA. Quando ho letto della chiusura dell’ Isola Ecologica per un intervento di sanificazione ho immediatamente pensato che il provvedimento era stato preso a tutela dei lavoratori. Le ragioni dei cittadini non possono essere diverse dalle ragioni dei lavoratori . È compito della politica e delle Istituzioni coniugare entrambi le ragioni e non far scaricare la rabbia dei cittadini sui lavoratori. Si provveda immediatamente alla Sanificazione. Si creino i presupposti per un ambiente con condizioni igienico sanitarie a tutela della sicurezza dei lavoratori sempre . Il tema della sicurezza dei lavoratori deve essere centrale in questo paese dal più piccolo dei Comuni al governo centrale e l’amministrazione se ne deve far carico. Si provveda a creare uno strumento di informazione del funzionamento dell’isola ecologica che possa informare i cittadini in modo preventivo su eventuali difficoltà nei conferimenti (come accaduto in passato per questioni legate alle piattaforma) o per chiusura tempestive come da proposta che portai il 23 giugno 2020 in consiglio ed approvata all’università. Si faccia presto e si comunichi la data di riapertura.

Stefania Fanelli consigliera comunale gruppo Fanelli Sindaco La Città dei Diritti