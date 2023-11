Ex fidanzati scomparsi, Filippo indagato per il tentato omicidio di Giulia

178 Visite

L’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta, è indagato per tentato omicidio. La Procura sta indagando per il tentato omicidio della studentessa scomparsa insieme all’ex nella giornata di sabato 11 novembre, ormai sei giorni fa, che nella giornata di ieri, giovedì 16 novembre, avrebbe dovuto laurearsi all’Università di Padova. Il ragazzo è stato iscritto al registro degli indagati a seguito della denuncia di sparizione dei familiari.

Secondo la Procura, si tratta di un atto dovuto per consentire attività necessarie e irripetibili, per non lasciare inesplorati gli spunti investigativi. Sono state disposte alcune perquisizioni che hanno avuto corso nella mattinata di oggi, venerdì 17 novembre.













