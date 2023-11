Sant’Antimo, bullizzato, ridicolizzato e molestato da tre giovani. Di Fenza: “Sensibilizzare giovani è più che mai necessario”

93 Visite

Bullizzato, ridicolizzato e addirittura palpeggiato da tre compagni di scuola, la vittima è un minorenne con disabilità psichica. Tre giovani di Sant’Antimo tra cui uno con meno di diciotto anni sono finiti in carcere stamattina. Ad arrestarli i carabinieri della Tenenza di Sant’Antimo, che hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Napoli Nord e dal Tribunale per i Minorenni di Napoli su richiesta delle rispettive Procure. I tre giovani indagati (uno dei quali minorenne all’epoca dei fatti) sono gravemente indiziati, in concorso tra loro e a vario titolo, di atti persecutori e violenza sessuale di gruppo in danno di un minore, con l’aggravante di aver agito approfittando della debolezza psichica e del ritardo cognitivo della vittima.

“Non c’è più limite alla decenza. L’umanità ormai non fa parte più di una certa fetta di giovani. Bullizzare, palpeggiare e ridicolizzare un giovane affetto da problemi psichici è un atto vile e vergognoso senza precedenti. Questo il commento del Consigliere Regionale Pasquale Di Fenza.

“I fatti sono accaduti nei confronti di un compagno di scuola, dice ancora Di Fenza, e sono stati ripresi persino con gli smartphone, per esaltare le loro vergognose gesta. “Viviamo in una società malata, dove si esaltano troppo spesso modelli criminali e delinquenziali, bisogna intervenire con decisione ponendo rimedio a questa piaga sociale”. – ha detto il deputato regionale.

“Ora i responsabili paghino per aver danneggiato ulteriormente lo stato di salute della vittima ed espiino la loro pena, senza sconti. Per ripristinare la pace sociale soprattutto tra i giovani bisogna fare in modo che le scuole siano il primo luogo dove si infonde educazione e sensibilità verso i temi del bullismo e della violenza. Oggi più che mai bisogna parlarne con gli studenti. La cultura della legalità va riportata nel loro vivere quotidiano. Dobbiamo far comprendere che qualsiasi loro gesto deve essere teso a vivere nella legalità”. – ha così concluso Di Fenza.













