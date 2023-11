Quarto, lavori Montagna Spaccata: si va verso il rinvio. Sabino ha incontrato i vertici della Marina, ulteriori verifiche in corso

95 Visite

Slitta l’intervento al costone del Castagnaro che contemplerebbero la chiusura di una corsia del tratto della Montagna Spaccata, al confine tra Quarto e Pozzuoli. I lavori, per il consolidamento del costone del Castagnaro, ad opera del genio della Marina Militare, dovevano iniziare oggi, ma l’intervento è momentaneamente sospeso. Almeno fino a lunedì, come dichiarato dal sindaco di Quarto Antonio Sabino. Il primo cittadino aveva manifestato perplessità sul cronoprogramma varato dalla Marina, in accordo con il Comune di Pozzuoli. Stamani si è tenuto un tavolo tecnico tra le parti. Quarto chiede i lavori siano eseguiti dopo le festività natalizie e, nel contempo, che siano riviste le modalità operative. “L’area interessata all’intervento è piena zona rossa ed è l’unica via di fuga per migliaia di cittadini – spiega Sabino – I rappresentanti della Marina hanno mostrato disponibilità ad accogliere le nostre tesi. Nelle prossime ore un gruppo di rocciatori eseguirà ulteriori verifiche al costone e in seguito saranno adottati i necessari provvedimenti: non si esclude lo slittamento degli interventi a gennaio”.













