Marano, Izzo: “Le tariffe per inumare i propri, c’è qualcosa da rivedere”

In questi giorni sono venuto a conoscenza che per inumare (seppellire ) la salma di un proprio caro un cittadino di Marano ha dovuto versare la somma di 590,38 euro, la cosa mi ha lasciato un po’ sconcertato. Così, chiedendo ai dipendenti cimiteriali ho appreso che: per essere inumati (sepolti) nel cimitero di Marano vi sono varie tariffe a seconda di dove verrà effettuata la sepoltura. Se si è sepolti nei quadrati degli spazi esterni la tariffa si aggira intorno a euro 240 circa; e invece la sepoltura avviene all’interno delle cappelle comunali la cifra sale a circa 440 euro circa; infine all’ interno delle cappelle private la tariffa per essere sepolti sale a euro 590,38. Tariffe visto lo stato in cui versa il cimitero e il servizio erogato sembra essere abbastanza esoso. Inoltre, la differenza di tariffe tra l’ essere inumati in cappelle comunale o private su quale parametro si basa? Va ricordato che molti cittadini negli anni hanno fatto la scelta delle cappelle private perché é stato loro negato l’opportunità di usufruire di cappelle comunali. La realtà ci racconta che per costruire una cappella comunale ci sono voluti decine di anni e l’ultima opera pubblica cimiteriale non ancora é stata consegnata alla collettività, quindi i cittadini oltre a subire negli anni il danno di essere stati costretti rivolgersi a cappelle private per dare decorosa sepoltura ai propri cari é arrivata anche beffa di dover pagare una tariffa triplicata per seppellire i defunti all’ interno delle cappelle private. Penso che é arrivato il momento di rivedere in ribasso il tariffario cimiteriale per le sepolture visto la situazione economica in cui versano la maggior parte delle famiglie maranese, dando a tutti la opportunità di dare una sepoltura decorosa ai propri cari, ricordando la “livella di Totò”. Da Consigliare Comunale farò tutti i passi istituzionali in tal senso.

Michele Izzo, Consigliere Comunale

Caro Izzo, i suoi quesiti sono legittimi, ma su tale tema si fece già chiarezza anni fa: si paga di più per l’inumazione nelle cappelle private proprio perché esse sono private. Il Comune non può rimetterci i costi della manodopera, fornita dai cimiteriali dell’ente, per servizi per i quali i privati si fanno pagare (bene) dai parenti dei defunti.

