Coppia intossicata dopo una pizza con l’olio piccante: lei muore, lui è grave

494 Visite

Una donna è morta e il marito è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. È successo ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. La vittima è Gerardina Corsano, 48 anni, suo marito, l’imprenditore agricolo 52enne, Angelo Meninno, è grave ma si salverà. La coppia ha iniziato a sentirsi male a casa ed è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino con sintomi riconducibili a una sospetta intossicazione alimentare. Marito e moglie avevano cenato in una pizzeria della zona. Si erano già sentiti male lunedì sera ed erano andati in ospedale ma i medici del nosocomio irpino non avevano riscontrato gravi problemi e dopo averli visitati li avevano rimandati a casa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews