Si combatte a Gaza ed è ormai “catastrofe sanitaria”

Le accuse di Hamas sull’Italia ‘aggressore’ dei palestinesi “è un palese falso. Mi pare invece che noi stiamo aiutando il popolo palestinese visto il materiale che è arrivato in Egitto ieri e oggi. Stiamo insistendo con Israele affinché sia risparmiato il popolo palestinese. Siamo contro Hamas perché è una organizzazione terroristica e criminale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa a Torino. “Noi difendiamo il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato ma non diremo mai che siamo amici di Hamas. Condannare il terrorismo di Hamas significa dire la verità”, ha aggiunto.

Hamas: Gaza sarà la tomba dei soldati israeliani

L’ala militare di Hamas ha avvertito che la Striscia di Gaza sarà per i soldati israeliani “un cimitero e un pantano”, e ha promesso di infliggere al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu una sconfitta “che segnerà la fine della sua carriera politica”. Il portavoce delle brigate Ezzedine al-Qassam, Abou Obeida, ha anche annunciato che il movimento rilascerà “nei prossimi giorni” gli ostaggi stranieri catturati nell’attacco in territorio israeliano del 7 ottobre e ha smentito che l’esercito sia riuscito a liberare un soldato donna preso prigioniero dal suo movimento. “Neghiamo che il nemico sia riuscito a liberare qualsiasi ostaggio di al-Qassam”, ha detto. “Gaza sarà un cimitero e un pantano per il nemico, i suoi soldati e la sua leadership politica e militare”, ha detto in un video diffuso dai media di Hamas, “La schiacciante sconfitta che sarà inflitta a Netanyahu segnerà la fine della sua carriera politica”, ha aggiunto, affermando che sono stati “uccisi e feriti un gran numero di soldati” tra le truppe che hanno compiuto incursioni di terra nella Striscia di Gaza. Da parte sua, l’esercito israeliano ha annunciato che due soldati sono “caduti in combattimenti nel nord della Striscia di Gaza”, poche ore dopo aver denunciato “aspri combattimenti” con Hamas in questo settore.

Israele: Hamas ha costruito infrastrutture terroristiche sotto gli edifici civili