Marano città imbuto: traffico allucinante in tante zone. La giunta Morra è lenta, i consiglieri di scarsissimo livello, nessun cambio di marcia rispetto ai pessimi commissari

La città in un imbuto. Strade chiuse e traffico mostruoso ogni sera, nel centro storico, all’incrocio con piazza Spirito Santo, nella zona di via Labriola e Corree di Sopra, via Vallesana. Gli annunci sulle imminenti aperture di strade, fatte nelle scorse settimane dai politici e amministratori locali, si sono rivelate (per ora) un flop. Non c’è nulla di nulla che in questi quattro mesi sia realmente migliorato. Lo abbiamo scritto tante volte: tutti sanno dei problemi finanziari dell’ente e dei problemi della pianta organica, ma la nuova giunta è lenta, maledettamente lenta. Il sindaco – che teme il confronto con la nostra testata – è chiuso in se stesso e nei suoi circoletti magici. Ci voleva ben altro per Marano: altro slancio, altro entusiasmo e invece non si vede nulla. Anche la polizia municipale, che tanto bene stava facendo da almeno due o tre anni, sembra ferma. Abusi edilizi, commerciali, tabelle illegali, ladri d’acqua, non si vede più nulla o almeno non viene comunicato. Gli abusi nel Pip restano, nulla si sa del destino del Galeota, nulla sui beni confiscati in arrivo e su quelli mai utilizzati da associazioni, un tempo gestite direttamente da soggetti vicino a questa amministrazione. La giunta, infine, non è mai stata completata e siamo ormai a novembre. Morra e il Pd, che ha gravissime responsabilità sull’eclissi abbattutasi su Marano, non sembrano garantire alcuna svolta. Il problema, però, sono i cittadini e alcuni commercianti, palesemente supini a certi personaggi. Anche la storia dei trasporti era un mezzo bluff: l’EaV garantirà una corsa per la zona universitaria di Fuorigrotta a partire dal 6 novembre, ma è una cosa che accumuna tanti comuni e risolve ben poco. Bisogna riaprire le strade chiuse, prendersi responsabilità e rimuovere alcuni soggetti in determinati uffici.













