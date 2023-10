Violenza sessuale su una bambina di 6 anni. Arrestato l’orco

351 Visite

I Carabinieri della Stazione di Magione hanno eseguito una misura cautelare personale di arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Perugia su richiesta del medesimo ufficio. La misura riguarda un 33enne di origini marchigiane, noto alle Forze di Polizia, sospettato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore di sei anni e detenzione di materiale pedopornografico.

L’episodio avrebbe avuto luogo lo scorso agosto, quando il sospettato, impiegato come “animatore” presso una struttura ricettiva nel comune di Magione, avrebbe abusato sessualmente della bambina durante una pausa di lavoro. Dopo che la bambina ha riferito al padre quanto accaduto, i Carabinieri sono stati immediatamente allertati e una denuncia è stata presentata.

A seguito degli accertamenti effettuati in quella circostanza, il telefono cellulare del 33enne – cui è stato applicato il braccialetto elettronico – è stato sequestrato insieme ad altro materiale ritenuto rilevante per il reato. Le successive indagini tecniche sullo smartphone hanno rivelato la presenza di un significativo numero di immagini pedopornografiche.

Considerando il pericolo di reiterazione criminosa e la personalità dell’indagato, il G.I.P. presso il Tribunale di Perugia ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico. L’ordinanza è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Magione in collaborazione con il personale dell’Arma competente per il territorio. Le indagini continuano per accertare ulteriori dettagli e responsabilità legate a questo grave reato.













