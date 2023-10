La voce del cittadino. Mugnano, quelle giostre e l’inquinamento che ne consegue. Un cittadino chiede l’aiuto del Comune

Gentile direttore, sono un cittadino residente a Mugnano di Napoli, dove da pochi giorni hanno installato una giostra per i festeggiamenti locali, ciò in Via Aldo Moro, in prossimità del Liceo Segrè, ove ci sono residenze e dove vivono centinaia, se non migliaia di residenti. Purtroppo, queste giostre installate inopportunamente in tessuto urbano, creano un forte inquinamento dell’aria, per i gas di scarico dei motori, e creano un forte inquinamento acustico. Può sembrare una cosa banale, ma non lo è. Sottopongo alla sua attenzione e a quella del Comune di Mugnano la circostanza, che rende invivibile la zona, già funestata dagli incendi ben noti.