Malati critici, un simposio organizzato dalla Simeu

150 Visite

La SIMEU, Società Italiana di Medicina di Urgenza di natura scientifica che ha tra le sue principali “mission” la formazione dei giovani operatori sanitari, medici ed infermieri impegnati nei reparti di emergenza-urgenza, ha organizzato tra il 24 e il 28 settembre, un simposio formativo sia teorico che pratico teso all’aggiornamento professionale per chi opera quotidianamente sui malati critici, favorendo le conoscenze dei percorsi di diagnosi e cura. L’evento che è stato un vero e proprio CAMPUS è stato presentato dal Presidente Nazionale della SIMEU, il dottore Fabio De Iaco. Il corso si è tenuto a Bertinoro in provincia di Forlì ed hanno partecipato medici ed infermieri provenienti da tutta l’Italia è stato diretto e coordinato e in tutte le attività didattiche dal dottore Mario Guarino, Primario della Medicina di Urgenza e del Pronto Soccorso dell’Ospedale CTO dell’Azienda Sanitaria dei Colli di Napoli e Direttore della Summer School SIMEU. Tra i relatori e formatori della tre giorni romagnola anche la dottoressa Claudia Sara Cimmino, Presidente Regionale della SIMEU Campania, impegnata nella sessione dedicata al PEIMAF ( Piano Emergenza Interno per Massiccio Afflusso Feriti) e il dottore Antonio Del Prete dell’ ASL NA2 Nord, in rappresentanza della NURSING Campania. Un offerta formativa e di aggiornamento, quella organizzata dalla SIMEU, che risponde alle esigenze operative degli operatori sanitari e delle necessità del malato sottoposto al ricovero di urgenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews