Bradisismo, cresce la paura: piani di evacuazione ridicoli per 500 mila residenti. Da Pozzuoli a Marano, da Quarto a Pianura

Seduta su due vulcani, il Vesuvio che dorme e la caldera dei Campi Flegrei che trema, l’area metropolitana di Napoli conta quasi 1,2 milioni di persone collocato nelle due “zone rosse” delimitate dai piani più aggiornati.

Un territorio amplissimo dove i modelli di protezione civile approntati a livello regionale e nazionale, pur astrattamente efficaci, devono confrontarsi con vecchie e nuove criticità che lasciano più di qualche dubbio sulla loro concreta applicabilità. 500 mila le persone residenti in zona rossa, tra Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Pianura, zona Camaldoli, Monte di Procida, parte di Marano, Agnano, Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo, Chiaia e Posillipo. I piani di evacuazione non convincono, i test mancano dal 2019 e le vie di fuga, per tale mole di cittadini, sembrano a dir poco ridicole. ll sindaco di Bacoli. “I miei cittadini dovrebbero lasciare la zona attraverso una strettoia, subito i lavori per rendere i piani credibili”.













