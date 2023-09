Villaricca, Sarracino (Pd): Il Pd sosterrà con forza Campanile

144 Visite

“Nicola Campanile interpreta il giusto cambiamento di cui Villaricca ha bisogno. Il Pd lo sosterrà con forza, e di questo va ringraziato tutto il circolo locale e la segreteria che con pazienza hanno portato avanti un lavoro non semplice. Abbiamo un candidato sindaco credibile e una coalizione larga che in molti comuni della città metropolitana, partendo proprio dal comune di Napoli, governa positivamente. Ora comincia anche il delicato lavoro per la costruzione delle liste elettorali, un lavoro importante ma sul quale non possiamo permetterci errori, anche a seguito dell’ultimo scioglimento del comune di Villaricca per infiltrazioni della criminalità organizzata. Per questo sono certo che Nicola Campanile sarà in grado di riunire le forze migliori della città su valori netti e precisi, e scrivere così una nuova storia per Villaricca”. Così Marco Sarracino, deputato e responsabile Sud e Coesione della segreteria nazionale Pd.













