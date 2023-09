Marano, accoglienza alla Socrate con un toccante ricordo per Giovambattista Cutolo

Stamani emozionante primo giorno di scuola per gli alunni delle classi prime secondaria di primo grado accolti dalla banda e dal coro della scuola sulle note dell’Inno nazionale ed europeo. I circa 300 alunni delle classi prime del segmento Media stamani hanno fatto il loro primo ingresso nell’ Istituto di via Giovanni Falcone accolti con tanto affetto e grande sensibilità dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Formichella dal gruppo insegnante e dal personale tutto della scuola che amorevolmente hanno tranquillizzato i neo allievi. Dopo aver suonato l’ inno nazionale ed europeo,la Preside essendo la scuola ad indirizzo musicale ha voluto ricordare con un minuto di silenzio il ragazzo musicista ucciso a Napoli Giovambattista Cutolo. Giovanbattista Cutolo era diplomato al conservatorio e si era formato nell’Orchestra Scarlatti Young,il suo strumento studiato era il corno. Grande l’emozione vissuta dai presenti e in particolare dagli alunni della sezione musicale, che hanno fatto loro il dolore dei genitori del 17enne ucciso per un banale litigio e nei loro occhi si leggeva l’impegno di alunni impegnati fortemente nel ribadire i valori della vita, affinché nessuno più possa perire per un gesto così cruente e barbaro. Insomma una mattinata di bella scuola come ormai la Socrate-Mallardo ci ha abituata essendo scuola dell’eccellenza sul territorio a nord di Napoli.

Michele Izzo vicepreside