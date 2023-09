Napoli, ancora manifestazioni pro reddito e insulti alla Meloni

117 Visite

Non si fermano a Napoli le manifestazioni per il reddito di cittadinanza e oggi è stata organizzata la quinta iniziativa di protesta in città dalla fine di luglio. E come le altre volte il gruppo di disoccupati ed ex percettori del sussidio statale si sono mossi in corteo per le strade della città mandando in tilt il traffico. I manifestanti hanno inneggiato slogan contro la premier Giorgia Meloni e il presidente della Campania Vincenzo De Luca.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews