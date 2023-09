MARANO, LA GIUNTA STRAPAESANA DI MORRA: SAGRE, SFILATE, MISS, ROCOCO’ E MUSTACCIUOLI. UN AVVIO SOTTO TONO PER IL SINDACO “COMPETENTE”

601 Visite

Sagre, insalate di rinforzo, sfilate, sfilatini con patrocini comunali: l’avvio di Morra sindaco è quasi da incubo. Dal funzionario regionale, da tanti definito “serio e competente”, attendevamo ben altro inizio. E’ vero che c’è stata la pausa estiva, ma è anche vero che la città ha tanti e tali problemi che in tanti auspicavano in qualche provvedimento importante fin da subito. E invece, a parte qualche annuncio su strade non ancora riaperte, il nulla o quasi, ma condito da una strapaesanità – termine di bertiniana memoria – fuori dal comune. E’ una corsa alla medagliella tra alcuni assessori e consiglieri, una corsa alla visibilità per eventi piccoli e comunque segnati da un provincialismo e da “situazioni familiari” che un comune, di oltre 60 mila abitanti, dovrebbe si coltivare ma non con questa eccessiva enfasi. Un avvio in stile anni Ottanta, insomma. Matteo, ma ti vuoi riprendere?













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews