CORRE NUDO IN STRADA, VIENE FERMATO COL TASER MA MUORE IN OSPEDALE

La Procura della Repubblica di Chieti ha aperto una inchiesta sulla morte di un 35enne paziente psichiatrico di San Giovanni Teatino (Chieti) deceduto in circostanze da chiarire.

L’uomo, infatti, è stato visto correre nudo nelle vie del paese e sembrava in stato confusionale. Si è avvicinato alla ferrovia e sono stati chiamati i carabinieri i quali si sono mobilitati per bloccarlo visto che si temeva volesse farla finita. A quel punto il giovane si è infuriato.

Poi, secondo quanto riferisce il Messaggero, è stato fermato e gli è stato somministrato un calmante per essere caricato in ambulanza, ma in ospedale è arrivato morto. Per questa ragione ci sarà una autopsia. Ma bisogna anche verificare se per bloccarlo è stato usato un taser e quali effetti ha prodotto questo strumento di contenimento.

Insomma una tragedia sulla quale solo l’esame autoptico potrà dare qualche risposta e indirizzare le indagini della magistratura, per ora non si possono fare ipotesi fondate sulle cause della tragedia che ha scosso il paese del chietino.













