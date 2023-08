CALVIZZANO IN LUTTO: MORTO RAFFAELE, IL GIOVANE PIZZAIOLO VITTIMA DI UN INCIDENTE STRADALE

1.973 Visite

Non ce l’ha fatta Raffaele Bianco, il 28enne titolare della pizzeria ‘o Russo di Calvizzano. E’ morto dopo dieci giorni di agonia. Era ricoverato, in gravissime condizioni, all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il 28enne fu vittima, lo scorso 4 agosto, di un incidente stradale al corso Italia di Mugnano. Era in sella (nella tarda serata del 4) a uno scooter e si scontrò con un’autovettura che proveniva dal senso opposto di marcia. Il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei suoi funerali: data non è stata ancora fissata.













