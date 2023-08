Trattore si ribalta, operaio muore a Torre del Greco

96 Visite

Un uomo di 67 anni è morto oggi a Torre del Greco schiacciato dal trattore sul quale stava effettuando alcune opere di sbancamento all’interno di un’area agricola di via Montagnelle, zona periferica della città.

Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato di polizia che hanno avviato le indagini.

Secondo una prima ricostruzione sembra che l’uomo, Domenico Izzo, fosse impegnato in interventi di sbancamento iniziati da alcuni giorni.

L’allarme è scattato quando i proprietari del fondo si sono resi conto di non avvertire più i rumori del mezzo e di non avere notizie del lavoratore, considerato da tutti un esperto del settore.













