Marano, omicidio Iannone. Le indagini: si sospetta che l’assassino possa aver avuto dei complici

Il sospetto è che l’uomo indagato per l’omicidio di Vincenzo Iannone, il pusher 47enne trovato carbonizzato in un’auto, abbia avuto almeno uno o due complici. E’ una voce che circola ormai con insistenza in città. I magistrati e le forze dell’ordine sono chiuse nel più stretto riserbo. Ma le voci girano e, talvolta, sono anche alquanto circostanziate. Chi ha ucciso Iannone, per una manciata di euro (il debito che aveva accumulato per rifornirsi verosimilmente di crack o altre sostanze), non era forse in condizioni (fisiche e mentali) per organizzare il tutto. Dopo la morte, Iannone è stato condotto, all’interno di una Hyundai, in via Pigno, zona collinare della città. E’ stato dato alle fiamme, ma per organizzare il tutto il killer ha probabilmente avuto bisogno di un sostegno. L’uomo è stato ascoltato dai carabinieri di Marano e le prove a suo carico sarebbero non schiaccianti ma comunque solide. La Procura, tuttavia, ha ritenuto di dover attendere l’esito delle perizie del Ris. Una scelta azzardata o ben ponderata? Quel che è certo è che ormai tutti sanno, o comunque ipotizzano. E se nel frattempo accadesse qualcosa? Una fuga? Una vendetta? O altro ancora?













