Traffico aereo su Napoli nord, Pirozzi si scaglia contro Gesac e Enac. “Cittadini di Napoli nord mai rispettati”

Nelle ultime ore abbiamo appreso con grande amarezza che Gesac ha prorogato i sorvoli sull’area nord di Napoli fino al prossimo 4 ottobre. La tratta sperimentale che da mesi sta causando disagi, trambusto e inquinamento ambientale non cesserà di esistere. Siamo letteralmente esterrefatti dal comportamento posto in essere da questi organismi quali Gesac ed Enac che, senza tenere conto di nulla, impongono decisioni calate dall’alto. E pur vero che oramai il ruolo dei sindaci si è letteralmente ridimensionato ma qui ci troviamo di fronte alla prepotenza e arroganza di chi crede di poter fare e disporre senza consultare preventivamente chi subisce l’amaro prezzo di quei provvedimenti. Siamo chiamati a tutelare la salute dei nostri cittadini: quindi rinnovo il mio appello affinché tutti i sindaci dei territori interessati si siedano intorno ad un tavolo e intraprendano iniziative congiunte. Solo uniti, decisi e compatti possiamo far sentire la nostra voce. Alla terra dei fuochi, ai miasmi dei rifiuti, e all’inquinamento ambientale, sull’area nord di Napoli si aggiunge anche l’inquinamento prodotto dagli aerei. I nostri territorio oramai sono diventati i luoghi dei veleni. Bisogna fare qualcosa, in questa battaglia chiediamo l’intervento anche delle altre autorità istituzionali.













