GDF NAPOLI: STIPULATO UN PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ATENEO “L’ORIENTALE” PER IL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, CONTROLLO E TUTELA DELLE MISURE DI FINANZIAMENTO PUBBLICO E DI INVESTIMENTO PER L’ATTUAZIONE DEL P.N.R.R.

In data 3 agosto u.s. è stato siglato un protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, con l’obiettivo di rafforzare il sistema di monitoraggio e vigilanza a presidio degli interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e del Piano complementare, in modo da prevenire e contrastare ogni violazione lesiva degli interessi finanziari dell’Unione

Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali.

L’intesa protocollare – siglata dal Magnifico Rettore dell’Ateneo, Prof. Roberto Tottoli, e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Paolo Borrelli – muove dalla comune convinzione che una misura di investimento straordinaria quale il P.N.R.R., che offre la possibilità di investire cifre importanti per la realizzazione di progetti concreti e utili sul territorio, necessiti di una forte sinergia istituzionale finalizzata a

vigilare in modo efficace sugli interventi sovvenzionati dal Piano. L’accordo istituzionale, nel solco di quelli recentemente stipulati con l’Università Federico II, l’Università “Parthenope” e la Scuola Superiore Meridionale, prevede che l’Ateneo condivida con la Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, dati, informazioni, notizie qualificate, valutazioni sul rischio frode e analisi di contesto utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi, mettendo a disposizione del Corpo eventuali dati utili al perseguimento delle finalità collaborative, con particolare riguardo agli interventi, ai realizzatori o agli esecutori collegati alle misure di cui trattasi, per le autonome attività di analisi e controllo.

In definitiva, la collaborazione si inserisce in una più ampia cornice di costante attenzione istituzionale sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche, che vede la Guardia di Finanza e l’Università “L’Orientale” impegnati, secondo le autonome attribuzioni, a garantire il rispetto della legalità, della trasparenza e dell’efficacia realizzativa, anche nelle fasi di finalizzazione delle risorse oltre che di concreta realizzazione dei progetti finanziati.













