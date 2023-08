‘No ai trans nel tennis’, Navratilova fa discutere gli Usa

63 Visite

Riparte da un’icona del tennis mondiale, ma lo è anche dei diritti del mondo Lgbtq+, come Martina Navratilova, una campagna negli Stati Uniti contro quella che viene vista come un’indebita invasione di campo che danneggia le giocatrici e addirittura rischierebbe di affossare il movimento. La nove volte campionessa di Wimbledon è intervenuta con forza in una discussione sui social, definendo “ingiusta e scorretta” la decisione della associazione tennis Usa (Usta) di far partecipare ai tornei femminili “atleti maschi falliti”.

Una questione sollevata negli Stati Uniti dall’associazione ‘Icons’, che sostiene lo sviluppo dello sport femminile, ma che ha provocato non poche polemiche e che non trova d’accordo un altro mito del tennis come Billie Jean King, secondo la quale agli atleti trans non dovrebbe essere impedito di praticare lo sport. Navratilova nel suo post si è rivolta direttamente all’Usta commentando la vittoria di una tennista tennista nata uomo, Alicia Rowley, in tornei femminili seniores: “Il tennis femminile non è per atleti maschi falliti, qualunque sia l’età.

Questo sarebbe consentito agli US Open? Solo con un documento d’identità? Non credo…”, ha affermato, definendo poi come ‘patriarcato’ il fatto che “uomini biologici insistano sul diritto di competere nella categoria femminile nello sport”. Per l’associazione Icons ha espresso una posizione più articolata una delle fondatrici, l’ex tennista Kimberley Jones, affermando che “il tennis femminile si sta trasformando in uno zimbello a causa di queste terribili politiche che danno priorità alla salute mentale e all’identità degli uomini rispetto alle donne”.

“Gli uomini stanno vincendo titoli nazionali, prendendo il posto delle donne nel tennis di squadra e gareggiando nei tornei femminili in tutto il Paese – ha aggiunto Jones -, ma esiste già una categoria per gli atleti maschi e bisogna quindi lasciare che le atlete si divertano a giocare a tennis”. Infine, un invito alla King: “Cambia la tua posizione, non abbandonare più queste donne e questo sport”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS