Afragola, la denuncia: bulli accerchiano e picchiano un bambino in villa

Choc ad Afragola dove alcuni bulli avrebbero accerchiato e picchiato un bambino all’interno di una villa comunale. I fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì 7 agosto: a denunciarlo è Salvatore Iavarone, responsabile area nord di Europa Verde.

Nei giorni scorsi Salvatore Iavarone, responsabile area nord di Europa Verde, ha raccontato molti episodi che cittadini esasperati gli avevano denunciato così ha deciso di registrare questi commenti prepotenti. La denuncia sui social: “Da diversi giorni ho denunciato il totale stato di abbandono, degrado e pericolosità della villa comunale. Diverse le aggressioni subite da anziani, bambini, disabili ad opera di un manipolo di adolescenti violenti. Questi stupidi continuano ad operare indisturbati. Ieri ho deciso di restare in villa, riprenderli e denunciare tutto alle autorità che ora hanno un video (in cui i volti sono visibili) per effettuare l’identificazione e procedere con il rispetto delle norme. Non è possibile tollerare questa violenza”.













