Hiv, le persone con carica virale bassa non trasmettono l’infezione durante i rapporti sessuali non protetti

I ricercatori affermano che non esistono prove di una possibile trasmissione del virus se la carica virale è inferiore a 600 copie per ml (numero delle copie di virus per millilitro di sangue) e che le probabilità di infezione sono estremamente basse, vicine allo zero, quando la carica virale è inferiore a 1.000 copie per ml. Durante un rapporto sessuale non protetto con un partner che ha una carica virale inferiore a 1.000 copie per ml la probabilità di infettarsi è pari allo 0,00028%.