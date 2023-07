L’assassino del Vulcano Buono: “Ho ucciso, ma non so il perché”

173 Visite

Antonio Emanuele De Luca, il giovane di 20 anni di Secondigliano, è stato arrestato e ha ammesso di aver ucciso Domenico, ma senza fornire agli inquirenti una spiegazione chiara o un motivo plausibile per il suo gesto.

Domenico Esposito aveva già vissuto una tragedia da giovane, quando, a soli sette anni, accidentalmente uccise il fratellino di quattro anni mentre giocavano con un fucile del nonno. La morte del fratellino lo aveva segnato profondamente, e ora, a ventotto anni, ha incontrato un destino altrettanto tragico.

Le telecamere di videosorveglianza presenti nell’area e le testimonianze delle persone presenti al momento dell’aggressione saranno fondamentali per comprendere l’accaduto. La comunità locale è ancora in stato di shock, poiché nessuno si sarebbe mai aspettato che una semplice lite potesse sfociare in una tragedia così terribile.

Il giovane aggressore si è avvalso della facoltà di non rispondere alle accuse e verrà sottoposto a un interrogatorio di garanzia nei prossimi giorni. Nel frattempo, le autorità stanno investigando per scoprire i motivi che hanno portato a tale tragica escalation di violenza.

L’omicidio di Domenico Esposito ha scosso profondamente la città di Nola e le indagini in corso cercano di far luce su ciò che ha spinto Antonio Emanuele De Luca a compiere un gesto così terribile.













