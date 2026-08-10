Napoli. Bimba di un anno non respira più, salvata dal 118: scattano gli applausi

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Momenti di paura a Napoli, dove una bambina di appena un anno ha rischiato di soffocare per un’ostruzione delle vie aeree. Ne dà notizia l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”.

L’allarme è scattato alle 13.18, quando la postazione del 118 è stata attivata per un intervento all’interno del McDonald’s della Galleria Umberto di Napoli. L’equipaggio è arrivato tre minuti dopo. La piccola è stata affidata ai soccorritori incosciente e in assenza di respirazione.

L’infermiera del 118, Regina Esposito, ha immediatamente preso in braccio la bambina, l’ha posizionata sulle gambe e ha iniziato le manovre di disostruzione. Dopo due cicli, la piccola ha ripreso a tossire e respirare.

Sul posto sono intervenute anche la moto sanitaria e l’automedica San Gennaro. Una volta stabilizzata, la bambina è stata trasferita all’ospedale Santobono, dove è arrivata in condizioni emodinamicamente stabili.













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