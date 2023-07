Omicidio Iannone, l’assassino era noto alla vittima. Si attendono perizie Ris

385 Visite

Vincenzo Iannone, il pusher di 47 anni trovato carbonizzato in un’auto poco più di quindici giorni fa, sarebbe stato ucciso da una persona che conosceva bene, che bazzicava nel suo ambiente e che forse era un suo cliente. Lo avrebbe ucciso, come anticipato nei giorni scorsi dal nostro portale, per questioni di soldi. I dettagli non sono ancora noti. Gli investigatori, infatti, prima di sbilanciarsi vogliono attendere l’esito delle perizie affidate al Ris e capire se, eventualmente, siano coinvolte anche altre persone.

“Paesano” – come anticipato da Terranostranews – stato ammazzato al culmine di una lite, un battibecco degenerato in qualcosa di orribile. Il presunto assassino, indagato a piede libero (il nome non è stato ancora svelato dagli inquirenti), avrebbe colpito Iannone, probabilmente con un’arma bianca, ferendolo a morte. L’uomo, non affiliato ai clan, ha cercato in seguito di disfarsi del corpo del 47enne dandolo alle fiamme in via Pigno. Il killer di “Paesano”, nel tentativo di disfarsi del cadavere, avrebbe tuttavia commesso una serie di fatali leggerezze. Indagano i carabinieri di Marano e i magistrati della Dda di Napoli.













