Marano, l’accordo Morra-Di Marino per un assessorato. Cosa c’è di vero?

Lorenzo Di Marino, ex consigliere di Rodolfo Visconti, e Matteo Morra, attuale sindaco. Le attenzioni, di tanti addetti ai lavori, sono concentrate sul presunto accordo stilato tra le parti. C’è chi giura che Morra si sia effettivamente accordato con Di Marino, finito nel decreto di scioglimento che ha mandato a casa anzitempo l’ex sindaco Pd, per un assessorato da dare a una donna (forse Crispino) di sua scelta e con l’avallo e il benestare di un altro consigliere, probabilmente Luigi Baiano, ormai con un piede e mezzo o trequarti in maggioranza. E c’è chi, invece, ritiene che Morra non si sia assunto alcun impegno vero e che alla fine il gruppo Di Marino-Coppola, con l’eventuale via libera di Baiano, rimarrà a piedi. Qual è la verità? A settembre l’arcano sarà scoperto e ci sarà poco o nulla da nascondere, in quanto solo ciò che non si fa non si viene a sapere. Morra ha giocato di fino per accaparrarsi qualche voto al ballottaggio o effettivamente mollerà sull’assessorato? Non si tratta di questione di lana caprina. E’ evidente che Di Marino ci crede, e anche tanto, visto che continua a presenziare ad ogni evento del sindaco e che anche pochi giorni fa ha difeso Morra, anche con appositi commenti ad articoli o note stampa. E’ una decisione, quella di Morra, che potrà avere impatti inimmaginabili sull’attuale amministrazione. Vedremo!













