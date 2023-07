Trovato a Caivano il cadavere di un uomo in un centro sportivo abbandonato: è giallo

147 Visite

È giallo sul ritrovamento di un cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. La scoperta è avvenuta in un centro sportivo abbandonato Delphinia a Caivano, in provincia di Napoli, nella giornata di ieri, 13 luglio. A trovarlo sono stati i carabinieri della locale stazione.

Il “Delphinia Sporting Club’ ha, al suo interno, anche una piscina, da anni in disuso, e si trova nei pressi del Parco Verde di Caivano, una delle piazze di spaccio più grandi della zona.













