Ex Rotonda Titanic, adolescente investita e non soccorsa: condotta in ospedale

233 Visite

Ragazzina di 17 anni investita nella tarda serata di ieri nei pressi dell’ex rotonda Titanic, a pochi metri dal distributore di carburanti, nel territorio al confine tra Napoli, Mugnano e Marano. Ad investirla con un’auto un giovane che non ha prestato soccorso. La ragazza è stata soccorsa da passanti, poi sul posto sono arrivati i mezzi del 118. Ora è in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. L’investitore si sarebbe poi scontrato con un altro mezzo in via Toscanella, necessario l’intervento dei vigili dl fuoco.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS