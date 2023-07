Controlli all’aeroporto di Capodichino

104 Visite

Ieri gli agenti del Commissariato Secondigliano, i carabinieri del Nucleo Operativo Compagnia Napoli Stella, gli agenti della Polizia di Frontiera Aerea di Napoli– Capodichino e personale della Polizia Municipale – Unità Operativa Aeroporto, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio presso l’aeroporto di Capodichino per contrastare il fenomeno del trasporto pubblico abusivo.

Nel corso dell’attività sono state identificate 117 persone, di cui 42 con precedenti di polizia, controllati 54 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo ed uno a sequestro amministrativo, contestate 15 violazioni del Codice della Strada per mancanza della copertura assicurativa, guida con patente scaduta, circolazione di veicolo già sottoposto a sequestro, guida senza casco protettivo, per non aver ottemperato all’alt, per aver circolato con vettura NCC (noleggio con conducente) con certificato di abilitazione professionale (CAP) scaduto, per aver adibito a noleggio con conducente (NCC) un’autovettura non destinata a tale uso e per non aver affisso il tariffario.

Infine, sono state ritirate due carte di circolazione.













