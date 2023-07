Sciopero treni, Cgil bocciata anche dal Tar. Salvini ora avanti anche con i taxi

72 Visite

Anche i giudici amministrativi danno ragione al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha con un’ordinanza di precettazione ha di fatto “dimezzato” lo sciopero del personale ferroviario di giovedì 13 luglio. A fare ricorso era stata la Cgil, come annunciato da Maurizio Landini. “Il Tar che boccia il ricorso della Cgil è l’ennesima conferma della ragionevolezza e della correttezza del provvedimento del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini che ha dimezzato la durata dello sciopero dei ferrovieri, permettendo a un milione di lavoratrici e lavoratori di non perdere un’intera giornata”, si legge in una nota del Mit, il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.













