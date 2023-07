GDF NAPOLI: MILITARI SALVANO DUE BAMBINI TRA LE AUTO NEL CENTRO

88 Visite

I “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Napoli, in servizio di controllo del territorio nel centro del capoluogo partenopeo, hanno notato due bambini che si aggiravano da soli fra le auto del trafficato Corso Umberto I.

I finanzieri sono subito intervenuti bloccando temporaneamente la viabilità e recuperando dalla carreggiata i due minori.

I piccoli, di 5 e 8 anni, visibilmente spaesati e spaventati, sono stati identificati e ricondotti nell’abitazione di famiglia dove il padre li stava cercando fra le vie del rione Borgo Orefici, da dove si erano incautamente allontanati.

L’attività in questione testimonia come la Guardia di Finanza sia sempre in prima linea, vicino a chi ha bisogno, per fornire il proprio aiuto nelle operazioni di soccorso e nelle situazioni critiche nelle quali è chiamata a intervenire.













