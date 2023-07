Incidente stradale, muore donna incinta al nono mese

368 Visite

Era al nono mese di gravidanza ed avrebbe partorito tra pochi giorni: Francesca Calandriello, 27 anni, è morta per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Sant’Arsenio, nel Salernitano.

Non c’è stato niente da fare neppure per la bambina che aveva in grembo.

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio nei pressi dello stadio comunale di Sant’Arsenio.

L’auto su cui viaggiava la giovane si è scontrata frontalmente con un pullmino a nove posti.













