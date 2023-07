Marano, black out elettrici, disagi sul fronte idrico e voli a tutte le ore: la tempesta perfetta

251 Visite

Prima gli intoppi e i disagi sul fronte idrico, poi gli aerei a bassa quota, l’inquinamento acustico e ambientale, ora i black out elettrici. La tempesta perfetta, insomma. Anche stasera disagi in tante zone, soprattutto nell’area Pip di Marano. Storie vecchie e nuove, storie di un territorio segnato dal degrado, storie già viste, in passato, anche in altri comuni, come Quarto tanto per citarne uno. Colpa del caldo, dell’utilizzo (necessario) di condizionatori, ventilatori, colpa dei vandali e dei ladri, della società aeroportuale che se ne fotte delle nostre zone, colpa di politici che pensano solo alle piccole beghe locali o clientele. Pancia a terra e lavorare, caro sindaco Morra. La situazione non è seria, ma di più. Meno chiacchiere, meno annunci, please.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS