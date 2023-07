Marano, Socrate-Mallardo protagonista anche in terra spagnola

La Socrate -Mallardo mostra la sua verba di polo di eccellenza anche in terra Spagnola . Dal 4 all’ 11 luglio 2023, 35 alunni dell’ I. C. Socrate-Mallardo delle classi terze sono stati a Valencia per una settimana di vacanza studio in collaborazione con l’agenzia per la diffusione dello spagnolo Proyecto España . Gli alunni accompagnati dalle Docenti della disciplina spagnola Agliata Pasqualina e Francesca Sorrentino e dalla tutor Carla Formichella ex alunna dell’ Istituto hanno subito messo in evidenza la frizzante predisposizione verso la lingua catalana.Gli alunni hanno partecipato ai corsi di madrelingua A2 e B1 secondo il loro livello di competenza acquisita durante i 3 anni di studio presso la scuola Socrate. Le giornate degli alunni sotto la guida attenta degli insegnanti si sono svolte in due momenti: la mattina i ragazzi erano impegnati nello studio della disciplina linguistica, dovendo conseguire la certificazione di A2 e B1 , certificazioni acquisite senza difficoltà per la bravura dimostrata dagli allievi. Il pomeriggio ,mettendo da parte i libri hanno visitato i luoghi più significativi e belli della città quali il Miguelete, il museo dell’ artista Fallero, il Museo delle Belle Arti, la Lonja, il Museo archeologico e la Città delle Arti e delle Scienze, l’Emisferico e l’Oceanografico. Visite guidate dove le insegnanti Agliata e Sorrentino hanno dimostrato di essere eccellenti conoscitori della storia,dei costumi e della cultura della città di Valencia e più in generale della realtà catalana, entusiasmando gli alunni che chiedevano notizie sempre più approfondite sui siti culturali visitati. Inoltre, gli alunni sono stati impegnati in attività ludico didattiche come la Gymkana Cultural, ovvero una caccia al tesoro per le vie del Casco Antiguo divertendosi tantissimo grazie alla guida attenta della tutor Carla Formichella che nonostante la giovane età ha messo in evidenza doti consolidate di gestione del gruppo e padronanza della lingua . Gli alunni della Socrate -Mallardo hanno partecipato anche al Rally Fotografico, che in seguito li vedrà protagonisti di un concorso tra le scuole di tutta Europa. Una bella pagina di didattica innovativa sul campo che grazie alla lungimiranza del Dirigente Scolastico Teresa Formichella alla Socrate -Mallardo si attua trasversalmente a tutte le discipline e da oggi non solo sul territorio di Marano ma anche in Europa.

Michele Izzo vicepreside Socrate-Mallardo.