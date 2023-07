Marano. Portavoce del sindaco filma video, con cellulare, a bordo di scooter e lo pubblica sulla pagina di Morra. Ma che esempio dai, sindaco?

200 Visite

Se fosse un film comico, molto probabilmente le risate sarebbero più che grasse. Purtroppo però ci troviamo dinanzi alla realtà. Il curatore di immagine del sindaco o portavoce o non si sa cosa, sicuramente redattore dell’Altra Notizia, ha filmato un video a bordo del suo scooterone. L’oggetto della ripresa è l’installazione dei paletti sul marciapiede di corso Europa. Non contento dell’atto compiuto, l’ha persino pubblicato su Facebook, con l’avallo evidentemente del primo cittadino, nel quale si vede che filma la scena mentre guida. Siamo alle gaffe istituzionali? La voglia di condividere l’ordinario sui social da parte di Morra sta facendo perdere un po’ di buonsenso a qualcuno che, nell’euforia delle sue gesta, non si rende conto che il cellulare andrebbe riposto in tasca. E se malauguratamente avesse attraversato qualcuno? Cosa sarebbe successo? Caro sindaco Morra, prima di pubblicare un filmato sulla tua pagina Facebook dovresti accertarti della natura del contenuto. Che esempio diamo alla cittadinanza?

Ecco il filmato:













