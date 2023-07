Droga nei bins di frutta, ecco come venivano organizzati i traffici di stupefacenti da Barcellona a Napoli

165 Visite

La droga – hashish e marijuana – veniva occultata nei bins di frutta, stipata in grossi contenitori, proveniente direttamente dalla Spagna. E’ questo quanto emerge negli atti dell’inchiesta che hanno consentito ai Carabinieri di smantellare l’importazione di stupefacenti sull’asse Napoli – Barcellona. Sono sette le misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

I provvedimenti sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della procura partenopea.

Le indagini dei militari partono nel 2019 quando gli investigatori riuscirono a sequestrare un carico di 1,3 tonnellate di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, importato dalla Spagna da parte di soggetti vicini al Clan CONTINI e diretto al mercato ortofrutticolo di Pozzuoli.

L’operazione condotta dalla Dda di Napoli ha consentito di accertare un dato di fatto assai rilevante. La criminalità organizzata si è servita, nel corso delle proprie operazioni, dei mercati ortofrutticoli per accogliere e occultare le droghe. Sono 4 le strutture del napoletano menzionate nell’ordinanza di custodia cautelare di cui si sono avvalsi i membri del sodalizio: (Pozzuoli, Volla, Giugliano e Capua) in cui veniva stipata la droga. I capannoni erano riconducibili, di fatto ad alcuni degli indagati e/o ad imprenditori vicini al sodalizio talvolta non consapevoli della attività criminose poste in essere.

Sono finiti in carcere Orlando Ciro, Orlando Stefano, Diego Giarre, Pablo Lorusso, Amendola Antonio e Amendola Gianmarco. Ai domiciliari con braccialetto elettronico Salvatore Caccavale.

Sono ben 4 i capi di imputazione a carico degli indagati.

CAPO A: associazione finalizzata allo spaccio contestata a Ammendola Antonio, Ammendola Gianmarco, Orlando Ciro, Orlando Stefano, Incarnato Pasquale, Licciardi Francesco, Lo Russo Pablo, Caccavale Salvatore, In Napoli e provincia da febbraio a giugno 2019.

CAPO B: Sequestro di kg. 1250 di hashish, contestato a Ammendola Gianmarco, Di Guido Antonio, Incarnato Pasquale, Licciardi Francesco, Lorusso Pablo, Orlando Ciro, Orlando Stesano, Bodini Sami, quest’ultimo tratto in arresto unitamente a CACCA VALE Salvatore, SCICCONE Antonio (per i quali si è proceduto separatamente). In Pozzuoli il 16.2.19.

CAPO C: trasporto di stupefacente non identificato, effettuato in Capua via delle Lucciole, contestato a Lo Russo Pablo, Incarnato Pasquale, Orlando Ciro, Orlando Stefano, il 16.3.19.

CAPO D: trasporto di droga contestato a Giarra Diego, Orlando Ciro e Orlando Stefano, non identificata nella qualità e quantità in Giugliano in Campania, località Ponte Riccio, in data 13.05.2019.

CAPO E: Sequestro di marijuana e hashish scaricata all’interno del C.A.A.N. di Volla (19.05.2019), contestato a Ammendala Gianmarco, Ammendola Antonio, Lo Russo Pablo; arresto di ORLANDO Ciro e Stefano il 19.5.19 in Volla.

La tecnica:

Il sodalizio criminale grazie al lavoro svolto da Pablo Lo Russo, a Barcellona acquistava frutta e verdura che poi destinava ai mercati di Volla e Pozzuoli. Nel fondo dei contenitori in plastica erano nascoste tonnellate di droga che viaggiavano sui camion dalla penisola iberica al Sud Italia. Una volta giunti in Campania i carichi venivano recuperati nei depositi. Dopo di che i prodotti agricoli riprendevano il normale percorso.

La società ponte per l’importazione degli stupefacenti:

L’organizzazione criminale, al fine di occultare l’illeceità delle operazioni, si serviva di una società regolarmente operante che acquistava i prodotti agricoli. INCARNATO PASQUALE, era il titolare della predetta società denominata I.P. Distribuzione. Le sostanze stupefacenti venivano occultate tra i prodotti ortofrutticoli a loro volta stipati in bins (contenitori per articoli ortofrutticoli in PVC o cartone dalle dimensioni m 1.18 x m 1 x m 0.72), che venivano, poi, scaricati presso depositi nella disponibilità di ORLANDO Ciro e ORLANDO Stefano, siti in alcune aree mercatali di Napoli e provincia.

La logistica:

L’organizzazione criminale in oggetto fa capo, in particolare a ORLANDO CIRO, detto “il Presidente”, il quale gestiva la “logistica” per l’importazione dello stupefacente avvalendosi della propria esperienza lavorativa e delle relazioni commerciali intrattenute nel campo dell’importazioni di prodotti ortofrutticoli celando, dietro l’apparente liceità dell’operazione, attraverso l’utilizzo di società realmente operanti nel settore dell’import/export di prodotti ortofrutticoli. I prodotti venivano acquistati e trasportati – su gomma – da inconsapevoli autotrasportatori che regolarmente effettuavano la tratta Barcellona-Civitavecchia a bordo dei traghetti della Grimaldi-lines e talvolta via terra.

L’organizzazione del carico:

PABLO LO RUSSO era il soggetto deputato a “riunire” il quantitativo di pedane tale da riempire completamente il bilico utilizzato per il trasporto della merce, collaborando, poi, nell’occultamento dello stupefacente, nascosto tra i prodotti ortofrutticoli realmente commercializzati.

I provvedimenti eseguiti sono misure cautelari, disposte in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari delle stesse sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













